Ульяновск, 4 августа, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Ульяновские коммунальщики помогают Лутугино в Луганской Народной Республике (ЛНР) подготовить к зиме объекты коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте администрации Ульяновска.

Иван Шилов ИА REGNUM Объекты ЖКХ

Глава Ульяновска Дмитрий Вавилин, который накануне посетил ЛНР в составе ульяновского делегации, отмечает, что «зона ответственности» муниципалитета — подготовка местной инфраструктуры Лутугино к отопительному периоду. Речь идёт об объектах социальной сферы и многоквартирных домах.

«К сожалению, сил местных коммунальных служб крайне мало, многие мужчины взяли в руки оружие, некоторые погибли при обстрелах националистов. Поэтому помощь с нашей стороны братскому населению крайне важна», — сказал Дмитрий Вавилин.

В мэрии отмечают, что помощь оказывают муниципальные предприятия и учреждения Ульяновска: командированы около 40 специалистов, выделено 12 единиц специальной и автомобильной техники.

Специалисты МУП «Городская теплосеть» проектируют новые теплоисточники и ремонтируют котельную, системы центрального отопления. Бригада МУП «УльГЭС» восстанавливает электроснабжение, сотрудники МУП «Ульяновскводоканал» с помощью спецтехники МБУ «Дорремстрой» приводят в порядок канализационную станцию и водопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область взяла шефство над Лутугинским районом ЛНР. Ульяновские специалисты восстанавливают инфраструктуру, электро- и водоснабжение. Также в Лутугино переданы два УАЗа, КАМАЗ, трактор. Помимо этого, в Ульяновске собирается гуманитарная помощь, которую планируют направлять в ЛНР каждую неделю.