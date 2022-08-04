Воронеж, , 13:30 — REGNUM Полицейский причинил огнестрельное ранение дебоширу, размахивавшему ножом, во время задержания в Воронеже. Об этом 4 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД России по Воронежской области.

Полиция Мвд.рф

31 июля в дежурную часть поступил звонок от 36-летней женщины. Она рассказала, что поссорилась с сожителем и теперь он угрожает ей ножом. Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали от нарушителя порядка успокоиться. Однако дебошир начал угрожать правоохранителям и попытался напасть на них, угрожая убить. Тогда один из сотрудников произвел предупредительный выстрел в сторону, в соответствии с ФЗ « О полиции». Мужчина никак не отреагировал на это, и только сократил дистанцию. Тогда полицейский был вынужден выстрелить ему в ногу. Сотрудники обезвредили мужчину, оказали первую помощь и вызвали «скорую».

Нападавшим оказался 38-летний гражданин Узбекистана. Он не имеет регистрации на территории России и находится незаконно, уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Воронежской области, устроивший дебош в больнице и ударивший сотрудника полиции, стал фигурантом уголовного дела.