Коннектикут, США, 4 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Американские учёные сумели оживить умершую свинью, сообщает журнал Nature.

Uv.volganet Свинья

Удачный эксперимент прошёл в Йельском университете. При помощи новой технологии учёные смогли восстановить кровообращение и работу внутренних органов животного спустя час после его смерти.

В ходе эксперимента учёные искусственно остановили сердце свиней, находившихся под наркозом. Спустя час тело подключали к аппарату, заменявшему работу сердца и лёгких. После этого животному вводили жидкость OrganEx, которая остановила гибель клеток и работу ключевых органов.