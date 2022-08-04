* запрещённая в России организация

Вашингтон, 4 августа, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Информационное агентство Reuters опубликовало список имён тех, кто, вероятно, сменит лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири, убитого в результате удара беспилотника США в Кабуле.

Noofa2401 Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России)

По словам экспертов, на которых ссылается издание, главным претендентом на руководство «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является Саиф аль-Адель, бывший офицер египетского спецназа. Он известен как человек номер три в «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Reuters сообщает, что руководство Аймана аз-Завахири означало продолжение реальной деятельности организации, и теперь главный вопрос заключается в следующем: в мире, где такие группы, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), более сильны, а такие группировки, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), активны, кто может заполнить пустоту в руководстве «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Аз-Завахири возглавил группировку в 2011 году, когда Усама бен Ладен, основатель «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был убит в результате операции США в Пакистане.

В анализе, опубликованном Reuters, список людей, которые, вероятно, заменят аз-Завахири, невелик, но, согласно изданию, это потенциальные кандидаты, которые смогут заменить аз-Завахири. Главным кандидатом Reuters называет Саифа аль-Аделя. Его джихадистский послужной список восходит к 1981 году, когда его подозревали в причастности к убийству президента Египта Анвара Садата после подписания мирного договора с Израилем.

В 1998 году Адель участвовал в планировании терактов против посольств США в Найроби (Кения) и Дар-эс-Саламе (Танзания), а в 1990-х организовал тренировочные лагеря для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Судане, Пакистане и Афганистане.

Другой кандидат — Язид Мубарак, известный как Абу Обейда Юсуф аль-Анаби. Язид Мубарак, глава «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Аравийском полуострове.

Некоторые эксперты говорят, что ещё одним кандидатом, вероятно, является Абдул Рахман аль-Маграби, один из высших командиров группировки. Маграби женат на дочери Аймана аз-Завахири. США назначили награду в размере 7 миллионов долларов за информацию о местонахождении Абд ар-Рахмана аль-Маграби.

По данным Reuters, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) столкнулась с рядом неудач после терактов 11 сентября 2011 года, включая военное давление США и конкуренцию с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в своё время захватила большую часть Ирака и Сирии.

Наблюдатели говорят, что маловероятно, что структура «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) резко изменится после смерти аз-Завахири.

Арон Зелин, аналитик ближневосточного подразделения аналитического центра Вашингтонского института и эксперт по джихадистским группировкам, говорит, что руководство деятельностью группировки на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Африке будут осуществлять командиры соответствующих ветвей «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).