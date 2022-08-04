Донецк, , 13:27 — REGNUM Украинские нацисты подвергли Донецк артиллерийскому обстрелу. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Донецка со стороны вооружённых украинских формирований был зафиксирован в 13:10 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования обстреляли Киевский район Донецка.