Вашингтон, 4 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Университет Аляски в Анкоридже создал новый фонд для поддержки украинских студентов, которые планируют начать обучение этой осенью. Об этом сообщает американское информационное агентство Alaska Public Media.

Дарья Драй ИА REGNUM Самолетик — послание студентов

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Фонд поддержки украинских студентов поможет беженцам оплатить обучение, учебники и произвести другие расходы в Университете Аляски в Анкоридже. В настоящее время они могут полностью финансировать двух(выделено ИА REGNUM) украинских студентов в течение года.

По словам Джима Бауэрса, учредителя фонда, решение о помощи украинским студентам он принял после увиденных им фотографий разрушенных школ в Харькове.

Согласно программе помощи «Новый шанс», 230 украинцев уже переселились на Аляску и еще 100 ожидают окончательного оформления документов. Ожидается, что треть из них будут студентами.

Отметим, что стоимость обучения в Университете Аляски в Анкоридже в среднем составляет 28 000 долларов в год.

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