Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Законодательное собрание Петербурга внесли проект о защите прав граждан при проведении реновации. Об этом 4 августа сообщил в своём телеграм-канале депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Партия внесла в парламент законопроект «О некоторых вопросах обеспечения прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки». Он позволит защитить права граждан во время проведения программы реновации.

Депутаты хотят обеспечить граждан гарантиями на предоставление в собственность или найм равнозначного жилья. То есть такого, где количество комнат и площадь квартиры не меньше, чем в той, в которой гражданин проживает. Жителям Петербурга также должны предоставлять квартиры в рамках того же муниципального образования, где они проживают. В другом — только с согласия собственника или нанимателя помещения.

«Яблоко» также предлагает установить, что программу комплексного развития территории будут включать только панельные «хрущевки» с более чем семидесятипроцентным износом основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент).

Вишневский подчеркнул, что проект уже зарегистрирован в протокольном секторе и имеет юридическое заключение, замечаний у юристов к нему нет. Проект будет рассмотрен постоянными комиссиями парламента и общественным штабом, работа которого должна начаться в сентябре.

Отметим, что законопроект включает в себя те вопросы, что сейчас волнуют жителей Санкт-Петербурга, чьи дома могут попасть под реновацию. Граждане обеспокоены тем, что с одного конца города их могут переселить на другой. Против реновации петербуржцы собирали подписи для передачи президенту РФ Владимиру Путину. Также создали петицию. Её поддержал 15 751 человек, по данным на 4 августа.