Новосибирск, , 13:23 — REGNUM Новосибирского депутата Хельгу Пирогову, которая, комментируя с соцсети статью о достойных похоронах погибших в СВО героях России, позволила себе циничные и гадкие высказывания в отношении солдат, МВД России объявило в розыск, передает 4 августа телеграм-канал kommersant.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, её предложение «оживить» погибших солдат, «сильно надавать по щщам», а потом отправить обратно в могилы, вызвало бурю возмущения у подавляющего большинства людей.

В розыск она попала после того, как Александр Бастрыкин поручил коллегам в Новосибирске организовать процессуальную проверку в отношении депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, после возбуждения уголовного дела Пирогов уехала из России в Грузию.

Читайте также: Новосибирский депутат сбежала из РФ после распространения фейков о военных

Читайте также: СК завёл дело на депутата Пирогову после её слов о погибших военных