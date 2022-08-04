Париж, 4 августа, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Порог в 100 000 украинских беженцев был преодолен во Франции на этой неделе. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил генеральный директор французского офиса по вопросам миграции (Ofii) Дидье Леши.

Mith Французский флаг

По его словам. в течение нескольких недель в страну приезжали от 200 до 250 человек, что является «очень низким» уровнем.

Дидье Леши отметил, что 80% украинских беженцев во Франции — это женщины и дети.

По оценкам Ofii, около 5000 из этих беженцев покинули Францию. Эти оценки сделаны исходя из данных платежных карт для повседневных покупок, которые выдаются украинским беженцам и которые можно использовать только на территории Франции. Когда эти карты неактивны в течение нескольких недель, можно предположить, что люди покинули территорию страны.