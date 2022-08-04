Москва, , 13:21 — REGNUM Нефть вернулась к снижению на торгах 3 августа, потеряв за день 3,75% под влиянием сочетания ряда факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Добыча нефти в арктике

«Нефть марки Brent в очередной раз не смогла отстоять уровень $100 за баррель и сегодня, 4 августа, угрожает отметке $96, которая пока сдерживает напор продавцов.

На рынке черного золота все более явно проявляются медвежьи сигналы, которые заметно усилились с начала этой недели. Давление на котировки усилилось после анонса возобновления переговоров США и Ирана по ядерной сделке, заключение которой повлечет увеличение поставок со стороны Тегерана.

Вероятность достижения соглашения, учитывая прошлый опыт, невелика, но трейдеры проявляют нервозность из-за самого факта новых попыток довести диалог до логического завершения.

Тем временем данные Минэнерго США отразили рост недельных запасов сырой нефти более чем на 4 млн баррелей при прогнозе сокращения на 600 тыс. баррелей.

Это не добавило рынку оптимизма, равно как и решение ОПЕК+ увеличить квоты на 100 тыс. баррелей в день, ведь трейдеры были практически уверены, что альянс останется верным прежним объемам, которые, впрочем, по факту не выполняются.

Теперь, когда Brent продолжает отдаляться от уровня $100, возрастает угроза пробоя поддержки $94,50, которая выстояла в середине июля и сменилась неплохим отскоком.

Дополнительный отраслевой или общий негатив вполне способен усилить давление на цены в ближайшее время, но широкий тренд все еще остается бычьим», — пояснил эксперт.

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