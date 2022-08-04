Донецк, , 13:26 — REGNUM Один из пострадавших в результате центра Донецка украинскими силовиками — российский журналист. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 4 августа в своём телеграм-канале.

Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ Никита Третьяков © ИА REGNUM

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, повреждено здание гостиницы «Донбасс Палас» на улице Артёма. Погибла женщина 1973 года рождения, ранен мужчина 1963 года рождения, написал мэр.

«Получил контузию и ссадину руки журналист российского телевидения», — добавил Кулемзин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди погибших при обстреле Донецка 4 августа предположительно есть дети.

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