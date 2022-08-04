Донецк, 4 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате центра Донецка украинскими силовиками — российский журналист. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил 4 августа в своём телеграм-канале.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, повреждено здание гостиницы «Донбасс Палас» на улице Артёма. Погибла женщина 1973 года рождения, ранен мужчина 1963 года рождения, написал мэр.

«Получил контузию и ссадину руки журналист российского телевидения», — добавил Кулемзин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди погибших при обстреле Донецка 4 августа предположительно есть дети.

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