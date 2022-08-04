Екатеринбург, 4 августа, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Свердловской области завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и краже, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Суд

Преступление было совершено в августе 2021 года. Бывший сотрудник полиции прибыл на место происшествия, где был обнаружен труп. На шее погибшего находились цепочки стоимостью около 280 тысяч рублей, которые экс-правоохранитель похитил.

По словам начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, при расследовании дела был использован детектор лжи. Обвиняемого уволили из органов внутренних дел за совершение поступка, порочащего честь сотрудника ОВД. При этом экс-полицейский вину в совершении преступления не признал. Уголовное дело направили в суд.