Черкесск, , 13:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии собрано местными жителями более 6 млн рублей для поддержки Донбасса в рамках акции «Всё для Победы!». Она организована Общероссийским народным фронтом и направлена на оказание помощи населению ЛНР И ДНР, а также защитникам Донбасса.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

«Проект Общероссийского народного фронта «Все для Победы!» направлен на поддержку жителей, ополченцев и народной милиции Донбасса и Луганска в столь сложное время. <…> Я хочу поблагодарить жителей Карачаево-Черкесии, на сегодняшний день, по нашим подсчётам, они перечислили более 6 млн рублей», — приводит слова руководителя исполкома ОНФ в республике Людмилы Каппушевой РИА «Карачаево-Черкесия».

Участниками сбора помощи для Донбасса стали не только отдельные граждане, но и целые организации и трудовые коллективы республики. При этом, как отметила глава исполкома, желающие могут оказать посильную помощь не только денежными средствами, но и предметами первой необходимости, продуктами питания, различными нужными для населения Донбасса вещами.

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