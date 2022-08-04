Черкесск, 4 августа 2022, 13:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии собрано местными жителями более 6 млн рублей для поддержки Донбасса в рамках акции «Всё для Победы!». Она организована Общероссийским народным фронтом и направлена на оказание помощи населению ЛНР И ДНР, а также защитникам Донбасса.
Участниками сбора помощи для Донбасса стали не только отдельные граждане, но и целые организации и трудовые коллективы республики. При этом, как отметила глава исполкома, желающие могут оказать посильную помощь не только денежными средствами, но и предметами первой необходимости, продуктами питания, различными нужными для населения Донбасса вещами.
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