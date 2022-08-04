Донецк, 4 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:00 (Совпадает с мск) и о время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка, согласно предварительным данным, погибли пять мирных жителей.