Севастополь, 4 августа, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Столкновение 12 автомобилей произошло на трассе в Балаклавском районе Севастополя 4 августа, сообщила прокуратура города.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, авария произошла около 11:00 в районе улицы Нефтяной. Столкнулись 12 автомобилей, как грузовых, так и легковых. Погиб, по предварительным данным один человек, есть пострадавшие, в том числе среди детей.

По факту аварии прокуратура проводит проверку, на место происшествия выехал прокурор Балаклавского района Севастополя.

В социальных сетях появился ролик, на котором видно, что фура с прицепом на большой скорости врезалась в несколько автомобилей, а затем загорелась.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают все оперативные службы.