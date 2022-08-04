Москва, 4 августа 2022, 13:17 — REGNUM Новосибирского депутата Хельгу Пирогову объявили в розыск по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ.
Соответствующая запись сделана в базе данных ведомства. Депутат Пирогова, как уточнили в МВД, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.
Ранее в отношении Хельги Пироговой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») после записей, которые она сделала в социальных сетях.
По информации СМИ, женщина покинула Россию и находится в Грузии.