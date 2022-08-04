Рязань, , 13:19 — REGNUM Передвижной музей «Поезд Победы» во второй раз прибудет в Рязань. Экспозиция дополнилась стендами, рассказывающими о трагических событиях на Донбассе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе правительства региона.

«Поезд Победы» Василий Иванов © ИА REGNUM

Интерактивный поезд будет работать со 5 по 7 августа на железнодорожном вокзале «Рязань — 2». Музей рассказывает о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, благодаря современным технологиям погружает посетителей в реалии военного времени.

«Поезд Победы» на этот раз пополнился экспозицией о событиях на территории Донецкой и Луганской народных республик в 2014–2022 года. Вход в этот состав будет доступен для лиц старше 18 лет.

Передвижной музей открыт с 10:00 до 17:00, обязательна предварительная регистрация на официальном сайте проекта.