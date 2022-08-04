Луганск, , 13:18 — REGNUM В Беловодском районе Луганской Народной Республики неизвестный открыл огонь из автомата по автомобилю администрации района. В машине в это время находились глава района Виталий Коваленко и председатель Совета женщин Валентина Гладкова. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Новосибирской области «Новосибирь».

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом ЛНР. Специалисты организаций и органов власти сибирского региона участвуют в восстановлении района.

«У села Новодеркул из леса вышел мужчина с автоматом и открыл огонь по автомобилю администрации района, в котором находились глава района Виталий Коваленко и председатель Совета женщин района Валентина Гладкова. Глава района в результате нападения не пострадал, у Гладковой — ранение. Женщина находится в больнице Беловодска в удовлетворительном состоянии», — говорится в официальном сообщении.

По словам Коваленко, огонь вёлся прицельно в направлении пассажирского сиденья.