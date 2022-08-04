Нижний Тагил, Свердловская область, , 14:12 — REGNUM Специалисты Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области отреагировали на информацию о появлении тараканов в столовой мэрии Нижнего Тагила. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор Dgeise

В адрес организатора питания направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Отметим, тараканов в столовой тагильчане замечают не впервые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители Нижнего Тагила пожаловались на нашествие тараканов в столовой городской администрации.

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