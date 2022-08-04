* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, 4 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что силы безопасности движения ликвидировали четырёх членов террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в кабульском районе «Карте-Сахи». По сообщению информационного агентства «Шафакна», боестолкновение длилось почти десять часов.

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«В ходе операции по зачистке убежища «подрывных элементов», один человек был убит и один арестован. Также двое наших полицейских, в том числе женщина-полицейский, приняли мученическую смерть, а ещё четверо полицейских были ранены», — сказал Халид Задран, представитель полиции Кабула.

Забихулла Муджахид, официальный представитель правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в Twitter, что во время конфликта талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили четырёх боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) восстановили контроль над Афганистаном, «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистане и Афганистане), взяло на себя ответственность за несколько смертоносных нападений.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявили, что почти полностью подавили ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.