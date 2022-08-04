Москва, , 13:13 — REGNUM Большую часть дня 3 августа доллар провел над уровнем 60 рублей и завершил торги неподалеку от верхней границы тесного диапазона, подорожав в пределах 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня, 4 августа, пара находится под давлением, демонстрируя готовность в очередной раз протестировать упомянутую психологическую отметку. С начала сессии рубль укрепляется почти на 0,6%.

В целом амплитуда колебаний курса российской валюты продолжает снижаться, и нынешняя динамика все больше походит на фазу консолидации.

Как показывает практика, подобного рода затишья сменяются резким движением в том или ином направлении в зависимости от характера превалирующих факторов.

Значимых медвежьих рисков для рубля на данный момент нет. Участники рынка уже переварили перспективу возобновления бюджетного правила и теперь ждут деталей плана.

Доллар на международной арене занимает в основном оборонительную позицию, и это отчасти помогает нашей валюте. Тем временем рынок нефти, который продолжает снижаться, сейчас оказывает опосредованное влияние на рубль.

При этом техническая картина по-прежнему не исключает возвращения доллара за пределы ключевой отметки 61 руб. с дальнейшей целью на 62,50 руб., но прежде пара может в очередной раз прощупать почву под уровнем 60 рублей», — считает эксперт.

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