Калуга, , 13:51 — REGNUM В Калуге губернатор Владислав Шапша 4 августа провёл рабочее совещание на строительной площадке будущей детско-взрослой поликлиники Правобережья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

На строительной площадке поликлиники в Калуге Пресс-служба правительства Калужской области

Поликлиника на Правобережье — одна из наиболее социально значимых строек областного центра. В настоящее время медицинские объекты в быстро развивающемся районе Калуги расположены в приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов, имеется дефицит площадей для оказания медицинской помощи. Новое учреждение здравоохранения позволит значительно улучшить условия оказания медицинской помощи местному населению, которое в настоящее время составляет порядка 60 тысяч человек. Сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2024 года. Шестиэтажная поликлиника площадью свыше 17,5 тыс. кв. метров будет рассчитана на 650 посещений в смену. Здесь расположатся детское и взрослое лечебно-диагностические отделения, а также женская консультация.

«Мы защитили проект перераспределения инфраструктурного кредита с канатной дороги на поликлинику. Общая сумма кредита — почти 2 млрд. рублей. 1 августа поставлена финальная точка подготовительного процесса — заключен госконтракт на выполнение работ с ООО «Новая Уральская Компания», — отметил Владислав Шапша.

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