Кишинёв, , 13:11 — REGNUM В полицию Молдавии 4 августа поступило сообщение о «минировании» аэропорта Кишинёва. Об этом сообщает пресс-служба молдавской полиции.

Аэропорт Кишинева Airport.md

«Сообщение о новом взрывном устройстве в Международном аэропорту Кишинёва поступило по электронной почте. Проверки проводятся в соответствии с процедурами», — говорится в сообщении.

В прошлом июле было 17 ложных сообщений о «бомбе» в аэропорту. Каждый раз его работу приходилось приостанавливать для проверки сообщения.

Стоит отметить, что в Молдавии выезд бригады сапёров при сообщении о минировании обходится бюджету в 60 тыс. леев (около 190 тыс. рублей по курсу).

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