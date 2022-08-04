Донецк, 4 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. По предварительным данным, среди погибших при обстреле центра Донецка 4 августа есть дети, сообщил военкор Георгий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Как хочется верить, что это опровергнут», — добавил он.

Как сообщалось ранее, ВСУ нанесли серию ударов по центру Донецка в то время, когда должна была проходить церемония прощания с погибшей накануне Ольгой Качурой (Героем России посмертно). Погибли по меньшей мере пять человек.