Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 13:10 — REGNUM В Ноябрьске заведующая одним из детских садов отдана под суд за мошенничество и служебные подлоги. Об этом сообщает 4 августа управление СКР по Ямальскому АО.

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Всего ей вменяют 11 подлогов и три случая мошенничества. По данным следствия, по указанию заведующей отдел кадров изготавливал приказы с указанием ложных данных о выполнении сотрудниками дополнительной работы. На основании этих документов сотрудникам выплачивались денежные средства, которые затем в полном объёме передавались заведующей.

Также следователи пришли к выводу, что заведующая ввела сотрудников в заблуждение, заявив, что штраф, наложенный на учреждение, им нужно выплачивать из своего кармана. Полученными от них деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Размер причинённого работникам и бюджету ущерба составил 460 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд.