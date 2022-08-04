Москва, , 13:10 — REGNUM Лучшим футболистом июля в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан полузащитник «Ростова» Даниил Уткин. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба лиги.

Российская премьер лига Premierliga.ru

За Уткина проголосовали эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер». Болельщики больше всех голосов отдали за нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

Уткин в трёх матчах за «Ростов» в июле забил один гол и отдал три результативные передачи. Ростовская команда дважды сыграла вничью — с московскими «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2), а также выиграла у «Химок» (1:0).

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