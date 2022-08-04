Тайбэй, 4 августа, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Правительство Тайбэя призвали жителей города установить на мобильные телефоны приложение, позволяющее найти ближайшее бомбоубежище, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

(сс) freestocks.org Приложение UBER

СМИ рассказало об обращении городских властей к жителям главного города Тайваня. Они рекомендовали скачать на смартфоны специальное приложение, которое определяет расположение ближайшего к пользователю бомбоубежища.