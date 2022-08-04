Нижний Новгород, , 13:10 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 116 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 414 128 человек на 4 августа, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 40 жителей области, накануне в больницы попали 15 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 427 006 случаев заражения коронавирусом, из них 174 — за минувшие сутки. 11 602 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне среди пациентов с COVID-19 в регионе летальных случаев не регистрировалось, за минувшие сутки скончались два жителя области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе было выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались после COVID-19 70 жителей области.