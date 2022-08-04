Париж, , 13:09 — REGNUM Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что инфляция будет расти до конца года, сообщает Le Parisien.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

«Инфляция продолжит расти до конца 2022 года. Я надеюсь, что в начале 2023 года мы увидим спад», — заявил министр экономики Франции.

После трехнедельных дебатов парламент готовится окончательно принять вторую часть пакета мер в пользу покупательной способности. Брюно Ле Мэр также указал, что голосование за первую часть пакета мер включало расходы в размере 20 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство о приостановлении действия этой меры по выдворению в Марокко Хасана Икиуссена, имама, находящегося во Франции.

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