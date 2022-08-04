Амман, , 13:14 — REGNUM Правительство Иордании предложило план административной реформы по модернизации государственного сектора. Об этом 4 августа сообщает Al-Araby-al-Jadid.

Иордания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, проект встретил возражения со стороны местных СМИ из-за нескольких своих статей. Реформа включает ряд непопулярных мер, в частности — упразднение министерства труда, которое занимается регулированием рынка труда и борется с безработицей.

Кроме того, согласно правительственному плану, ряд министерств, таких как министерство транспорта и общественных работ, будут объединены под названием министерство инфраструктуры.

Иорданские профсоюзы опасаются, что подобные реформы приведут к серьёзным проблемам на рынке труда и серьёзно усугубят экономическую ситуацию в стране, отмечают журналисты.