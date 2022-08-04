Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Популяризатор науки, нейробиолог и журналист Ася Казанцева, активно выступающая простив специальной военной операции России, восхищающаяся стойкостью Украины и сравнившая Родину со свиньей, пожирающей своих детей — не выступит с лекцией о социальности в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе технопарка «Ленполиграфмаш».

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Скандал с участием Казанцевой начал разгораться в конце июля, когда на официальной странице лектора, а также на сайте издательства Corpvs, где она является автором, появился анонс лекций в Петербурге, Пскове и Великом Новгороде. На встрече с публикой журналист готовилась обсудить тему социальности и феномене стайности и изгоях.

«Если ваша референтная группа одобряет чудовищные вещи, то вы тоже будете делать чудовищные вещи, и убеждать себя, что всё не так однозначно. Или, возможно, нет: у некоторых все же получается идти против общепринятого. Но от чего зависит, получится или нет, и как часто в этом действительно есть смысл?», — говорится в аннотации встречи.

Предполагалось, что встреча с петербуржцами состоится на площадке технопарка «Ленполиграфмаш», являющегося с 2018 года региональным оператором Фонда «Сколково», 11 августа. Однако тема выступления и высказывания нейробиолога цитатой из песни Бориса Гребещинкова «500»: «Моя Родина, как свинья, жрет своих сыновей», которые Казанцева дополнила «бессмысленно и безнадежно она пытается уничтожить Украину, и одновременно потихонечку очень эффективно и необратимо уничтожает сама себя» вызвали волну негодования пользователей сети. Часть из них возмутилась, что женщина не едет с такими выступлениями в Донецк, а часть удивилась, что прокуратура еще не начала проверку материалов лекций.

«Таких подпускать к людям нельзя, а ей лекции устраивают», — возмутилась Ирина С. анонсу встречи.

«Перед «чесом» по России не мешало бы вам, Ася, съездить в Донецк, «лепестки» пособирать. Для более объективного восприятия действительности. А потом уже «вещать» на публику», — заметила другая пользовательница Ирина К.

«После ее публичных высказываний надо не лекции читать, а на Донбасс ехать, грехи замаливать», — отметил Иван И.

«Ася, а ты правда думаешь, что такие… как ты могут выступать в России?) Что вам не сломают лицо и любые части тела. Твоих предшественников — нацистов в 45-м просто вешали) думаю и такие… как ты в России должны не выступать, а идти по пути ваших нацистских преступников-прародителей)», — отметил другой пользователь Владимир Ш.

Корреспондент ИА REGNUM опросил площадки, которые были указаны в анонсе выступления активистки и выяснил, что лекция пока отменена только на двух площадках — петербургской и новгородской.

«Лекция Аси Казанцевой не состоится. Это дезинформация. Конгресс центр в этой информации разбирается. С нами согласовано мероприятия не было», — уточнили ИА REGNUM в «Ленполиграфмаш».

Также об отмене лекции ИА REGNUM сообщили КЦ «Диалог» в Великом Новгороде при этом не уточняя, по какой причине произошло изменение в планах. В то же время на площадке в Пскове «Простория» на момент публикации ни о каких изменениях в планах не заявляли.