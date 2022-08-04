Новосибирск, 4 августа, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Объявлены имена ведущих церемонии подведения итогов «Народной премии НГС» в Новосибирске. Об этом 4 августа сообщил интернет-телеканал «Царьград».

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

Так, ведущими мероприятия на сцене Новосибирского театра оперы и балета станут шоумен Андрей Малахов и журналистка Ксения Собчак. Последняя, в свою очередь, отметила, что будет рада поработать на премии, поскольку Новосибирск является «колоритным, многогранным» городом, в который она «всегда рада вернуться».

Напомним, «Народная премия НГС» состоится 25 августа 2022 года. В рамках мероприятия будет организовано награждение компаний, которые делают жизнь новосибирцев лучше.