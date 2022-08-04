Симферополь, 4 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Кировского подразделения Госкомрегистра Республики Крым признан виновным в совершении служебного подлога, а также в получении взятки. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативных сотрудников региональных УФСБ России и МВД.

Как установлено судом и следствием, в сентябре 2019 года обвиняемый, который занимал должность в подразделении Госкомрегистра, в ходе внеплановой выездной проверки выявил нарушения земельного законодательства одним из местных предприятий. Он выдал предписание об устранении нарушения. Спустя некоторое время он обнаружил, что сроки исполнения предписания истекли, а проверку провести он не может. Тогда он изготовил подложные документы, на основании которых осуществил внеплановую проверку и по ее результатам составил протокол об административном правонарушении. В последующем юридическое лицо было привлечено к ответственности.

Также, согласно материалам дела, с января по март 2022 года он получил от двух граждан взятки за несоставление протоколов об административном правонарушении. Задержали его правоохранители с поличным при получении второй взятки.

Суд признал фигуранта виновным и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года два месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на два с половиной года. Приговор суда в законную силу не вступил.