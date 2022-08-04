Ереван, , 13:06 — REGNUM Ряд событий, происходивших в Нагорном Карабахе после завершения войны в 2020 году, вызывают в армянском обществе вопросы к российским миротворцам. Об этом 4 августа заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе © Министерство обороны России

«Захват 11 декабря 2020 года Азербайджаном сёл Хцаберд и Хин Тахер в Арцахе и пленение армянских военнослужащих в присутствии и с попустительства миротворцев Российской Федерации, захват 24 марта 2022 года села Парух в Нагорном Карабахе также в присутствии миротворцев РФ», — заявил Пашинян.

По его мнению, полноценному выполнению миротворческой миссии препятствует Баку. Премьер-министр отметил, что азербайджанская сторона до сих пор не подписала мандат на присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Пашинян также заявил, что ожидает от них пресечения попыток Азербайджана нарушить линию соприкосновения.

Напомним, 3 августа в Баку сообщили о гибели азербайджанского солдата. В тот же день в Арцахе сообщили о двух атаках ВС Азербайджана с применением БПЛА и миномётов. Сообщается, что двое карабахских военнослужащих погибли, 19 получили ранения. В Карабахе объявили частичную мобилизацию.

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