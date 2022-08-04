Казань, 4 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Казани утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Москвы. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, сообщает прокуратура РТ.

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По версии следствия, с 1 по 23 июня 2021 года обвиняемые и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, обманом и злоупотреблением доверия жительницы Казани, склонили женщину к заключению кредитного договора и договора об ипотеке. Злоумышленники похитили более 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Дорогомиловский районный суд Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, телефонных мошенников задержали в Казани по подозрению в хищении более 12,7 млн рублей у матери погибшего в ходе специальной военной операции РФ на Украине военнослужащего из Пермского края.

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