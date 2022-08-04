Хост, Афганистан, 4 августа 2022, 13:04 — REGNUM Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил, что после недавнего разрушительного землетрясения в юго-восточных провинциях Афганистана в провинции Хост расширилось распространение холеры. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века
Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

ЮНИСЕФ сообщил в Твиттере, что доставил чистую питьевую воду 1500 пострадавшим от землетрясения семьям в провинции Хост.

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Случаи заболевания холерой недавно были зарегистрированы в большинстве провинций Афганистана. На сегодняшний день ею заразились сотни человек.