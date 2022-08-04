Хост, Афганистан, , 13:04 — REGNUM Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил, что после недавнего разрушительного землетрясения в юго-восточных провинциях Афганистана в провинции Хост расширилось распространение холеры. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

ЮНИСЕФ сообщил в Твиттере, что доставил чистую питьевую воду 1500 пострадавшим от землетрясения семьям в провинции Хост.

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Случаи заболевания холерой недавно были зарегистрированы в большинстве провинций Афганистана. На сегодняшний день ею заразились сотни человек.