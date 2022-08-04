Москва, , 13:04 — REGNUM Центризбирком России не имеет оснований для снятия кандидатуры депутата Госдумы Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») с выборов главы Удмуртии. Об этом заявила председатель всероссийского избиркома Элла Памфилова.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Посмотрим, пока нет оснований для снятия, поскольку еще может быть обжалование и так далее», — цитирует главу ЦИК России ТАСС.

Она отметила, что процедурно данная ситуация является очень сложной, в избиркоме будут думать, что делать. В любом случае, проблема будут решена в соответствии с законом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов получил 10 лет строгого режима за получение взятки в 3 млрд рублей. На слушания в суд парламентарий не явился. В связи с его неявкой без уважительных причин на оглашение приговора и неустановлением его местонахождения Мосгорсуд объявил Белоусова в розыск.

Читайте ранее в этом сюжете: Мосгорсуд объявил в розыск депутата Госдумы Белоусова