Ярославль, 4 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Решение о судьбе Суринского путепровода в Ярославле примут после того, как будет завершено его обследование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Сайт мэрии Ярославля Суринский путепровод

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с иском о ремонте путепровода обратилась прокуратура. В ответ в мэрии собщили, что уже занимаются решением проблемы. Сейчас идёт предпроектное обследование путепровода, срок исполнения контракта — 31 августа.

«После обследования будет принято решение о сроках ремонта», — уточнили в мэрии.

Суринский путепровод является частью Юго-Западной объездной дороги Ярославля. По нему идёт большой поток и городского, и транзитного транспорта. Из-за большой нагрузки там образуются ямы, что приводит к многочисленным ДТП.