Ульяновск, 4 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное число госпитализированных в ковидные стационары и значительно увеличилось количество вновь заразившихся коронавирусом. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 4 августа, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 204 556 случая заражения коронавирусом, в том числе 2 августа заболели 35 жителей, 3 августа ковид выявлен у 51 человека.

Количество вылечившихся от ковида достигло 199 324 человек, из них 2 и 3 августа выписаны соответственно 24 и 26 пациентов. В настоящее время доля выздоровевших составляет почти 97,44%.

Суточное число госпитализаций снизилось. 3 августа направили на лечение в ковидные стационары трёх больных, в то время 2 августа попали в госпитали восемь пациентов с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет с 23 июля. Напомним, что жертвами пандемии коронавируса стали 4725 жителей Ульяновской области.

Отметим, что ранее в управлении Роспотребнадзора заявляли, что третью неделю Ульяновской области наблюдается тенденция к росту заболеваемости ковидом. Всего в июле было зарегистрировано 770 случаев заражения коронавирусом, в возрастной структуре заболевших преобладают граждане от 30 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области сделано более 2,2 млн тестов на коронавирус.