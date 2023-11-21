Владикавказ, 4 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии зафиксирован существенный рост туристического потока. За первые пять месяцев 2022 года республику посетили 227 тыс. туристов, в то время как за весь 2021 год в РСО-Алании побывали 330 тыс. гостей. Такие изменения в туристической отрасли являются прямым следствием проводимой властями работы по развитию туристической инфраструктуры, считает первый заместитель председателя правительства республики Мурат Агузаров.

Туристы

По словам вице-премьера, в регионе строятся мини-гостиницы, точки питания, обустраиваются санитарные зоны. Денежные средства на эти цели выделяются федеральным центром и частными инвесторами.

«Помимо этого, республика получила субсидию в размере 100 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения, а также 30 млн рублей — на развитие инфраструктуры. Это грантовая поддержка индустрии туризма», — цитирует Агузарова «Интерфакс-Юг».

Как рассказал замглавы правительства, в настоящее время в республике разработан туристический маршрут в границах туристического кластера «Солнечный пояс Алания», также строятся крупные туристические объекты курорт «Мамисон», «Алания-парк», туристский комплекс «Кахтисар».