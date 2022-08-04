Москва, , 13:03 — REGNUM Автором лучшего гола июля в Российской премьер-лиге (РПЛ) признан полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба лиги.

Стадион «РЖД Арена» Marina Lystseva

За Марадишвили единогласно проголосовали болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер».

В матче второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) Марадишвили сравнял счёт на 91-й минуте. Ему удался точный удар «через себя» из пределов штрафной площади. Причём «Локомотив» к этому моменту играл в меньшинстве.

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