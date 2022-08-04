Москва, , 13:01 — REGNUM В середине августа можно отдохнуть десять дней на море до 100 тыс. рублей на двоих с перелйтом. Самые дешевые морские направления находятся в России, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пляж Александр Полегенько © ИА REGNUM

Самое дешевое направление пляжного отдыха — Калининград, стоимость путёвки составит более 62 тыс. рублей, только завтрак). На втором месте — Абхазия (более 67 тыс. рублей), на третьем — Сочи (более 78 тыс. рублей).

Также не очень дорого можно отдохнуть на море вдвоем в ОАЭ, стоимость тура составит от 111 тыс. рублей, в Бахрейне (от 136 тыс. рублей), в Египте (все включено, от 145 тыс. рублей) и в Катаре (только завтрак, от 162 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, непляжный отдых за границей в середине августа по некоторым направлениям подешевел.

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