Донецк, , 13:01 — REGNUM В результате обстрелов украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка, согласно предварительным данным, погибли пять мирных жителей. Об этом 4 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Ворошиловский район: по предварительным данным, пять гражданских лиц погибли», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё шесть мирных жителей были ранены при обстрелах города со стороны украинских нацистов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы России за прошедшие сутки подавили три взвода РСЗО «Град», четыре взвода орудий «Гвоздика» и три взвода гаубиц Д-30 ВСУ