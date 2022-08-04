Самара, 4 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Еще одна группа детей из Луганской и Донецкой Народных Республик прибыла для отдыха в Самарскую область. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Alania.gov.ru Дети из Донбасса

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Сообщается, что 4 августа в Самару прибыли сто детей из Донбасса, которые будут отдыхать в санатории Кинель-Черкасского района.

«Сегодня мы встречаем третий состав наших маленьких гостей. Безусловно, программа уже обкатана в течение первого и второго заездов — была возможность ее улучшить. Сейчас запланированы самые популярные экскурсии, маршруты, интерактивы», — приводит пресс-служба слова министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьевой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Самарская область официально закрепила шефство над городом в ДНР.