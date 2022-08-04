Мурманск, 4 августа, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Мурманская область готовится к празднованию Международного дня коренных народов мира. Основное мероприятие пройдет в воскресенье 7 августа в селе Тулома. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Правительство Республики Алтай На праздновании Дня коренных народов мира в Республике Алтай

В рамках мероприятия состоятся различные мастер-классы, тематические встречи, выставки и квесты. Всего на территории Мурманской области пройдёт боле 100 различных мероприятий.

Международный день коренных народов мира провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1994 года днем взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев и духовных традиций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Чукотке со 2 по 7 августа проходит Международный фестиваль «Берингов пролив» в рамках плана основных мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годов. Объединенные брендом фестиваля мероприятия будут также посвящены Международному дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа.

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