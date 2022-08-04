* запрещённая в России организация

Пекин, 4 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В ответ на убийство лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Кабуле Китай заявил, что антитеррористическое сотрудничество не должно наносить ущерб суверенитету других стран.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Китая

Посол Китая в Кабуле со ссылкой на пресс-службу МИД КНР написал в Twitter, что в борьбе с терроризмом не должно быть двойных стандартов.

Ван Ю также процитировал слова заместителя директора информации китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньина о том, что в борьбе с «любыми формами терроризма» следует использовать единые стандарты.

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Президент США Джо Байден объявил 1 августа, что США ликвидировали Аймана аз-Завахири, лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате удара беспилотника в Кабуле. Убийство аз-Завахири в Кабуле вызвало широкую международную реакцию.