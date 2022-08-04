Новосибирск, 4 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. В Новосибирской области реализуется проект по разработке и производству железо-молибденового катализатора для селективного окисления метанола в формальдегид. Этим занимается компания «СКТБ «Катализатор, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

«В России нет аналогов подобных катализаторов для получения формальдегида, используемого в химической и деревоперерабатывающей промышленности, в машиностроении, — прокомментировал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. — Запрет на поставки в страну катализаторов и технологий нефтегазоперерабоки со стороны недружественных стран делает производство отечественного формальдегида стратегической задачей».

Отмечается, что импортозамещение в химической промышленности активно развивается при господдержке.