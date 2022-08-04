Москва, 4 августа, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Враждебные России страны и политики хотели бы стравить между собой участников ОДКБ, ЕАЭС и ШОС, но такого удовольствия они не испытают. Об этом заявил 4 августа зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, на противодействие вражеским замыслам направлена работа всех органов власти в России и странах-партнёрах.

«Вражеских стран и политиканов, заинтересованных в том, чтобы столкнуть лбами союзников по ОДКБ, ЕАЭС или ШОС, предостаточно. Мы не доставим им такого удовольствия», — сказал Медведев РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев назвал проявлением информационной войны взлом его страницы в социальной сети «ВКонтакте». Ранее там появилась публикация, касавшаяся предпосылок распада СССР и его последствий.

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