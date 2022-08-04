Эр-Рияд, 4 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии открыли воздушное пространство страны для самолётов израильской авиакомпании El Al. Об этом сообщает Израильская корпорация радиовещания.

Klf.aero Самолёт

По данным журналистов, разрешение вступило в силу в четверг, 4 августа. Отмечается, что полеты над территорией Саудовской Аравии сокращают продолжительность рейсов из Израиля в ОАЭ, Бахрейн и другие государства Ближнего Востока.

El Al также ожидает аналогичного решения от властей Султаната Оман. Ранее власти Саудовской Аравии также открыли своё воздушное пространство для самолётов авиакомпании Air Seychelles, совершающих рейсы с Сейшельских островов в Тель-Авив.

Напомним, Саудовская Аравия открыла своё пространство для самолётов, следующих в/из Израиля по итогам визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток.